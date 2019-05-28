Перес – о Рамосе: невозможно, чтобы капитан «Реала» ушёл

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что у капитана команды Серхио Рамоса самая высокая зарплата в клубе и рассказал о предложении из Китая.

«Прямо сейчас самый большой контракт в «Реале» у Серхио Рамоса. Он — капитан, лучший игрок и полностью этого заслуживает. Я люблю Серхио Рамоса как сына



Мне сказали, что было очень хорошее предложение по нему от китайского клуба, но по имеющимся там правилам они не могли оплатить трансфер. Не более того. Я сказал Серхио, что это не может произойти. Невозможно для Мадрида, чтобы их капитан ушёл, это был бы ужасный прецедент», — цитирует Переса Mundo Deportivo.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.