Сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ – 2019 U20

В Польше продолжаются матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира. В группе С во втором туре сборная Уругвая обыграла национальную команду Гондураса – 2:0.

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С аналогичным счётом Новая Зеландия взяла верх над Норвегией. У Новой Зеландии и Уругвая по 6 очков, У Норвегии и Гондураса – 0.

В группе D сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв Катар – 1:0. Точный удар на счету Дениса Попова.

В другом матче сборная США благодаря дублю Себастьяна Сото обыграла Нигерию – 2:0. У Украины 6 очков, у Нигерии и США – по 3, у Катара – 0.

В 2017 году победителем молодёжного чемпионата мира впервые в истории стала сборная Англии, обыгравшая Венесуэлу (1:0).