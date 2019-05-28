Сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ – 2019 U20
В Польше продолжаются матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира. В группе С во втором туре сборная Уругвая обыграла национальную команду Гондураса – 2:0.
Посмотреть видео можно в YouTube на канале FIFATV.
С аналогичным счётом Новая Зеландия взяла верх над Норвегией. У Новой Зеландии и Уругвая по 6 очков, У Норвегии и Гондураса – 0.
В группе D сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв Катар – 1:0. Точный удар на счету Дениса Попова.
В другом матче сборная США благодаря дублю Себастьяна Сото обыграла Нигерию – 2:0. У Украины 6 очков, у Нигерии и США – по 3, у Катара – 0.
В 2017 году победителем молодёжного чемпионата мира впервые в истории стала сборная Англии, обыгравшая Венесуэлу (1:0).
Сборная Украины с Луниным победила США на ЧМ — 2019 U20
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