«Арсенал» заинтересован в приобретении Мёнье
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье в ближайшее трансферное окно может перейти в «Арсенал», сообщает France Football. По информации издания, главный тренер парижан Томас Тухель и дальше планирует рассчитывать на Тило Керера и Колина Дагба, а в бельгийском защитнике заинтересован главный тренер «канониров» Унаи Эмери, работавший с Мёнье в «ПСЖ».
«ПСЖ» намерен выручить € 30 млн. Зарплата Мёнье составляет € 3 млн в год. Защитнику будет особенно интересен вариант с «Арсеналом», если он выйдет в Лигу чемпионов через Лигу Европы. Также Тома находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Мёнье в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В 22 матчах Лиги 1 на его счету 3 гола и 5 результативных передач при 2 жёлтых карточках.
«ПСЖ» интересуется Милнером
- 28 мая 2019
-
03:52
-
03:40
-
03:21
-
03:02
-
02:42
-
02:21
-
02:04
-
01:48
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:30
-
00:18
-
00:11
- 27 мая 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:38
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:21
-
22:17
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:04
-
21:03
-
20:53
Партнерский контент