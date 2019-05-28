«Арсенал» заинтересован в приобретении Мёнье

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье в ближайшее трансферное окно может перейти в «Арсенал», сообщает France Football. По информации издания, главный тренер парижан Томас Тухель и дальше планирует рассчитывать на Тило Керера и Колина Дагба, а в бельгийском защитнике заинтересован главный тренер «канониров» Унаи Эмери, работавший с Мёнье в «ПСЖ».

«ПСЖ» намерен выручить € 30 млн. Зарплата Мёнье составляет € 3 млн в год. Защитнику будет особенно интересен вариант с «Арсеналом», если он выйдет в Лигу чемпионов через Лигу Европы. Также Тома находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Мёнье в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В 22 матчах Лиги 1 на его счету 3 гола и 5 результативных передач при 2 жёлтых карточках.