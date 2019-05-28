Болельщики «Униона» после выхода команды в Бундеслигу выбежали на поле
Берлинский «Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0) в ответном стыковом матче за выход в Бундеслигу и завоевал повышение в классе. Болельщики команды прорвались на поле, заполонив практически все пространство. Перед прибытием они бурно встретили клубный автобус.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.
В первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2 на поле «Штутгарта». Таким образом, «Унион» одержал победу по сумме двух встреч за счёт выездных голов.
«Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу. До объединения Германии берлинский клуб выступал в чемпионате ГДР.
В завершившемся сезоне «Унион» финишировал на третьем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги, что позволило клубу принять участие в стыковых матчах.
«Унион» одолел «Штутгарт» в стыковых матчах и впервые вышел в Бундеслигу
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