Кейн: несколько странно играть в финале ЛЧ с другим английским клубом

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

«За последние четыре-пять лет, при Маурисио Почеттино, мы строили планы, как стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов — событие поистине особенное. Это чувство описать сложно. Стараюсь об этом много не думать, чтобы эмоции не взяли верх, но это, конечно, событие грандиозное. Для меня, как для болельщика «шпор», это сценарий из самых смелых грёз. Даже, когда я занимался в клубной академии, ни о чём подобном нам мечтать не приходилось.

Весь сезон у нас всё решалось на последних минутах. Сколько у нас было провалов, и сколько взлётов. Волевая победа над «Аяксом» говорит о поистине крепком характере, исключительной мотивации, доказывает, что сдаваться нельзя никогда, и это понимание будет с нами в финале.

Насколько странно встречаться в финале с другим английским клубом? Это несколько странно. Мы, конечно, привыкли к атмосфере Премьер-лиги, но в конечном итоге в соперниках у нас просто очередной гранд, с которым надо сразиться. В этом сезоне мы уже пару раз играли с «Ливерпулем», и он оказывался сильнее. Впрочем, думаю, в последние годы мы выдали с ним ряд хороших поединков. Матч будет трудным, но мы знаем, что если сыграем в свою силу, то можем выиграть», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА