Перес: «Реал» несколько лет пытается подписать Азара

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.

«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара в «Реал». Надеюсь, в этом году он перейдет к нам», — цитирует Переса Mundo Deportivo со ссылкой на эфир радио Onda Cero.

Ранее сам футболист заявил, что принял решение относительно своего будущего. Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года. Форвард выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

На «Сантьяго Бернабеу» ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца € 150 млн с учётом бонусов, но всё же уверены, что в конечном итоге футболист переберётся в Мадрид.