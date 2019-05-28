Перес: «Реал» несколько лет пытается подписать Азара

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.
«Мы несколько лет пытаемся подписать Эдена Азара в «Реал». Надеюсь, в этом году он перейдет к нам», — цитирует Переса Mundo Deportivo со ссылкой на эфир радио Onda Cero.
Ранее сам футболист заявил, что принял решение относительно своего будущего. Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года. Форвард выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.
На «Сантьяго Бернабеу» ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца € 150 млн с учётом бонусов, но всё же уверены, что в конечном итоге футболист переберётся в Мадрид.
- 28 мая 2019
-
05:21
-
05:02
-
03:52
-
03:40
-
03:21
-
03:02
-
02:42
-
02:21
-
02:04
-
01:48
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:30
-
00:18
-
00:11
- 27 мая 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:38
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:21
-
22:17
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:04