«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее трансферное окно

«Барселона» наметила список игроков, которые покинут клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Томас Вермален, Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо покинут клуб в качестве свободных агентов. «Барселона» также намерена избавиться от Яспера Силлессена и Малкома, который имеет предложение от дортмундской «Боруссии».

Также «Барселона» хотела бы расстаться с Филиппе Коутиньо и Самуэлем Юмтити. Бразилец является самым дорогим подписанием клуба в истории, но он не оправдал надежд. Каталонцы намерены продать французского защитника из-за его проблем с левым коленом, сам игрок хотел бы остаться. Иван Ракитич сделал такое же заявление. Сообщается, что на его защиту встал главный тренер команды Эрнесто Вальверде. Рафинья покинет команду, если найдётся предложение, которое устроит и его, и клуб.

Также «Барселона» должна решить судьбу Андре Гомеша, который хорошо проявил себя в аренде в «Эвертоне», и Денниса Суареса, – в «Арсенале» его преследовали травмы.