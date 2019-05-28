Сарри: «Челси» заслужил трофей в этом сезоне
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором лондонцы встретятся с «Арсеналом».
«Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. У соперника два классных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. «Арсенал» здорово атакует, играет агрессивно и знает, как оказать давление. Противоборствовать им нелегко.
Мы хотели играть в финале не ради попадания в Лигу чемпионов. Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. Финал важен для нас. На мой взгляд, «Челси» заслужил трофей в этом сезоне», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.
Матч «Челси» – «Арсенал» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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