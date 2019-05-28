Президент «Манчестер Сити»: уверен, Компани вернётся в какой-нибудь роли

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак высказал уверенность, что защитник Венсан Компани вернётся в клуб в будущем. Бельгийский футболист 19 мая объявил об уходе из английского клуба. Напомним, 33-летний бельгийский футболист выступал в составе «горожан» на протяжении 11 лет.



«Мы, безусловно, с ним не прощаемся. Венсан является частью нашей семьи и всегда ей будет, поэтому наше приключение продолжается. Я уверен, что мы увидим Венсана в клубе, он вернётся в какой-нибудь роли в какой-нибудь момент. У меня хорошее предчувствие по этому поводу», — сказал Мубарак в интервью клубному телевидению.

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.