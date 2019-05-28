Канте, несмотря на травму, отправился с «Челси» в Баку

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, который из-за травмы с большой вероятностью пропустит предстоящий финальный матч Лиги Европы с «Арсеналом», всё равно отправился со своей командой в Баку.

Французский футболист получил травму колена во время одной из последних тренировок команды и покинул поле. Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщается, однако ожидается, что он точно не сможет помочь синим в игре с «канонирами».

Накануне вылета француз приехал на базу клуба в Кобхэме и передвигался без дискомфорта, но в тренировке участия не принимал.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.