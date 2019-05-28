Канте, несмотря на травму, отправился с «Челси» в Баку
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, который из-за травмы с большой вероятностью пропустит предстоящий финальный матч Лиги Европы с «Арсеналом», всё равно отправился со своей командой в Баку.
Французский футболист получил травму колена во время одной из последних тренировок команды и покинул поле. Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщается, однако ожидается, что он точно не сможет помочь синим в игре с «канонирами».
Накануне вылета француз приехал на базу клуба в Кобхэме и передвигался без дискомфорта, но в тренировке участия не принимал.
Матч «Челси» – «Арсенал» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Канте получил травму колена и не поможет «Челси» в финале Лиги Европы
- 28 мая 2019
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
09:09
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:07
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:15
-
06:55
-
05:21
-
05:02
-
03:52
-
03:40
-
03:21
-
03:02
-
02:42
-
02:21
-
02:04
-
01:48
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:30
-
00:18
-
00:11
- 27 мая 2019
-
23:50
Партнерский контент