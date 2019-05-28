Азар: победа в Лиге Европы будет идеальным прощанием с «Челси»
Вингер «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором лондонцы встретятся с «Арсеналом».
«Это европейский турнир, поэтому для меня, для клуба, для тренера, для болельщиков это является чем-то важным. Когда вы играете в финале, не имеет значения, это Лига чемпионов, Лига Европы или Кубок лиги, вы просто хотите выиграть. Просто хотите принести трофей домой и отпраздновать победу.
Когда вы играете за «Челси, в начале сезона люди думают о том, какой трофей будет в конце мая, а это самое важное. Я просто хочу победить, вот и всё. Не важно, забью или нет. Если это моя последняя игра, надеюсь завоевать трофей.
Будет ли это идеальным прощанием? Да», — цитирует Азара FourFourTwo.
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