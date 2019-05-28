Бюджет «ПСЖ» на летнее трансферное окно составит € 120 млн

Стал известен бюджет «ПСЖ» на грядущее трансферное окно. По информации RMC, парижане смогут потратить на новых футболистов € 120 млн. Также к этой сумме будут добавлены средства от продажи игроков.
Ранее «ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем. 45-летний немецкий специалист возглавил «ПСЖ» в июне 2018 года. Парижский клуб завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 91 очко. Парижане стали первой командой в истории, которой удалось забить во всех 38 играх Лиги 1.
Ранее появилась информация об интересе со стороны «ПСЖ» к полузащитнику «Наполи» Маркесу Аллану, трансферная стоимость которого составляет € 50 млн. Также парижане интересуются хавбеком «Ливерпуля» Джеймсом Милнером, он может стать свободным агентом.
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