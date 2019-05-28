«Порту» объявил об уходе защитника Фелипе в «Атлетико» за € 20 млн

«Порту» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Аугусто Фелипе в мадридский «Атлетико» в летнее трансферное окно.
За 30-летнего футболиста «матрасники» заплатят «драконам» € 20 млн. К новой команде бразилец присоединится в начале июля.
Фелипе выступает за «Порту» на протяжении трёх последних лет. Игрок начинал карьеру в Бразилии, где с 2012 по 2016 год защищал цвета «Коринтианса», после чего перебрался в португальский клуб.
В завершившемся сезоне Примейры Фелипе принял участие в 31 матче, в котором записал на свой счёт 1 гол и получил 10 жёлтых карточек. «Порту» финишировал вторым в турнирной таблице первенства, на два очка отстав от «Бенфики».
Ранее сообщалось, что вместе с Фелипе из «Порту» в «Атлетико» перейдут защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера.
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