«Порту» объявил об уходе защитника Фелипе в «Атлетико» за € 20 млн

«Порту» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Аугусто Фелипе в мадридский «Атлетико» в летнее трансферное окно.



За 30-летнего футболиста «матрасники» заплатят «драконам» € 20 млн. К новой команде бразилец присоединится в начале июля.



Фелипе выступает за «Порту» на протяжении трёх последних лет. Игрок начинал карьеру в Бразилии, где с 2012 по 2016 год защищал цвета «Коринтианса», после чего перебрался в португальский клуб.



В завершившемся сезоне Примейры Фелипе принял участие в 31 матче, в котором записал на свой счёт 1 гол и получил 10 жёлтых карточек. «Порту» финишировал вторым в турнирной таблице первенства, на два очка отстав от «Бенфики».



Ранее сообщалось, что вместе с Фелипе из «Порту» в «Атлетико» перейдут защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера.

Три футболиста «Порту» близки к переходу в «Атлетико»