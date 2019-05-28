«Чайка» будет выступать в ФНЛ на стадионе «Олимп-2»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил «Чайку» из села Песчанокопского с выходом в ФНЛ. Песчанокопские футболисты заняли первое место в южной зоне первенства ПФЛ
«Я поздравляю «Чайку» с этим достойным результатом, – отметил глава региона во время объезда спортивных объектов в Ростове-на-Дону. – Теперь в Ростовской области появилась еще одна команда, которая будет играть в Первой лиге».
Теперь «Чайка» будет выступать на ростовском стадионе «Олимп-2», где базируется ФК «Ростов». Поэтому необходимо выстроить отношения между двумя спортивными коллективами. «Мы обязательно найдем компромиссы», – цитирует губернатора Don24.
«Правительство области будет помогать «Чайке». Наша задача – создать условия для того, чтобы команда играла на нормальном стадионе. На «Олимпе» газон в порядке, а вот помещения требуют ремонта», — отметил Голубев.
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