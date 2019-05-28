Лено: это скандал, что Мхитарян не сможет сыграть в финале Лиги Европы

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал тот факт, что полузащитник Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы против «Челси».
Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
«Наш клуб хочет выиграть трофей и вернуться в Лигу чемпионов, а если „Арсенал“ и „Челси“ откажутся сыграть, их, вероятно, отстранят от турниров УЕФА. Это сложно. Это скандал, что Генрих не сможет сыграть. Он много трудился весь сезон, а теперь не может приехать на важный финал по политическим причинам», — цитирует Лено Kicker.
- 28 мая 2019
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