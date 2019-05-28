Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном вертолёте за € 13 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар нестандартным способом добрался до расположения сборной Бразилии, куда он был вызван в преддверии товарищеских матчей.



27-летний футболист появился перед болельщиками на своём личном вертолёте, стоимость которого, по сообщениям СМИ, составляет € 13 млн. Выйдя из транспортного средства, форвард дал автограф нескольким фанатам и отправился к партнёрам по национальной команде.



Фото доступно в «твиттере» издания Daily Mail.



Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по «ПСЖ» защитник Дани Алвес.



В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева соревнования сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.

