Самедов: вариант с одним из азербайджанских клубов вполне возможен

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов не исключил варианта, что в будущем он может перейти в один из азербайджанских клубов.

«Я ничего не исключаю! Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет…

Кого знаю из своих предков по линии отца? Когда папа был жив, он, конечно, многое рассказывал мне о семье, о предках. Мои предки по отцовской линии родом из Гянджи, и, например, мой прадедушка был участником Великой Отечественной войны, дошёл до Будапешта. Моего папы уже нет на свете, но с родственниками я поддерживаю связь, в частности, со своим дядей, папиным братом, родственников у меня очень много… Так получилось, что они в основном живут уже не в Азербайджане, а в России, и в том числе в Москве. Поэтому мы общаемся", — цитирует Самедова Azerispоrt.