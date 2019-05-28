Самедов: вариант с одним из азербайджанских клубов вполне возможен

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов не исключил варианта, что в будущем он может перейти в один из азербайджанских клубов.
«Я ничего не исключаю! Сборная – это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов… Вполне возможно! Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет…
Кого знаю из своих предков по линии отца? Когда папа был жив, он, конечно, многое рассказывал мне о семье, о предках. Мои предки по отцовской линии родом из Гянджи, и, например, мой прадедушка был участником Великой Отечественной войны, дошёл до Будапешта. Моего папы уже нет на свете, но с родственниками я поддерживаю связь, в частности, со своим дядей, папиным братом, родственников у меня очень много… Так получилось, что они в основном живут уже не в Азербайджане, а в России, и в том числе в Москве. Поэтому мы общаемся", — цитирует Самедова Azerispоrt.
- 28 мая 2019
-
11:35
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:49
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
09:09
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:07
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:15
-
06:55
-
05:21
-
05:02
-
03:52
-
03:40
-
03:21
-
03:02
-
02:42
-
02:21