Гаттузо подтвердил уход из «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
«Непросто принять решение об уходе из «Милана», но я должен это сделать. Оно пришло не в определённый момент, это была совокупность 18 месяцев, которые я провёл в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой же, как остальные. Я прожил это время со страстью и никогда его не забуду. Это мой тяжёлый, но осмысленный выбор», — цитирует Гаттузо Milan News со ссылкой на La Repubblica.
Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
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