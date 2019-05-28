Гаттузо отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с «Миланом»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, сегодня, 28 мая, подтвердивший свой уход из команды, прокомментировал информацию, согласно которой он отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с клубом, рассчитанного до лета 2021 года.
«Да, это правда. Я решил поступить так, потому что моя история в «Милане» никогда не будет вопросом денег», — цитирует Гаттузо Milan News со ссылкой на La Repubblica.
Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
Гаттузо подтвердил уход из «Милана»
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