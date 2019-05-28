Директор «Чертаново»: у нас хватает достойных команд для РПЛ, умирать не будут

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление команды в ФНЛ, где подмосковная команда по итогам сезона заняла 5-е место.



«Что касается грядущих перемен в российском футболе, то я отношусь к ним отрицательно. Считаю, нельзя давать возможность одновременному нахождению на поле восьми легионерам без изменения других вопросов. Лимит можно отменить полностью, но при условии решения других вопросов. Например, вопрос бюджетного финансирования, покупка легионеров за бюджетные деньги. Если у нас на поле будет восемь легионеров, то через восемь лет результаты нашей сборной упадут. Сторонники новых изменений говорят, что легионеры будут ломаться, получать дисквалификации. Если легионеров будет меньше, я буду только рад. Решения принимает исполком, уважаемые люди. Но такие решения должны принимать не только руководители клубов РПЛ. Президентов клубов 16, а субъектов регионов — тысячи.

Поэтому это общий вопрос, который должны решать все. Потому что, к примеру, у меня мнение совершенно другое. Я за более качественных легионеров, более жёсткий лимит. Или за полную отмену лимита, но при решении других вопросов. Что касается увеличения РПЛ до 18 клубов, то я поддерживаю это решение. Считаю, у нас слишком жёсткие требования к стадионам. Условная «Томь» может играть у себя в городе. «Тамбов» — та же ситуация. Потому что если «Тамбов» не будет играть дома то всё, что они делают не будет иметь смысла. А так у нас хватает достойных команд, которые могут играть в РПЛ. Умирать команды не будут», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.