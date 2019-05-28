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РФС планирует в два раза увеличить финансирование региональных федераций

РФС планирует в два раза увеличить финансирование региональных федераций
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал об изменении организационной структуры союза, а также заявил о намерении организации значительно увеличить финансирование региональных футбольных федераций.

«Мы поменяли организационную структуру РФС. Утверждена новая структура аппарата союза: спортивный блок, блок развития и блок административной поддержки. Это должно повысить нашу эффективность.

«Новатэк» остаётся партнёром, сумма партнёрства будет увеличена. Будет партнёром «Мегафон», идут другие переговоры. Это позволит увеличить бюджет РФС. Мы хотим в два раза увеличить финансирование региональных футбольных федераций за 2019 год», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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