Федун прибыл на заседание совета директоров «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прибыл на заседание совета директоров клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Ожидается, что сегодня будут подведены спортивные итоги прошедшего сезона, а также рассмотрен ряд других важных вопросов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.



При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову, который возглавляет клуб с ноября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиге. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы.