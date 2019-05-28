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Федун прибыл на заседание совета директоров «Спартака»

Федун прибыл на заседание совета директоров «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прибыл на заседание совета директоров клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Ожидается, что сегодня будут подведены спортивные итоги прошедшего сезона, а также рассмотрен ряд других важных вопросов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову, который возглавляет клуб с ноября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиге. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы.

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