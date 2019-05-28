ЦСКА объявил об уходе Игнашевича из клуба
ЦСКА объявил, что тренер молодёжной команды московского клуба Сергей Игнашевич принял решение покинуть свой пост. О скором уходе с должности тренера молодёжного состава «армейцев» Игнашевич недавно рассказал в интервью «Чемпионату».
С 2004 по 2018 год Игнашевич защищал красно-синие цвета в качестве футболиста. За этот период он сыграл за ЦСКА 541 матч, в которых забил 46 голов и закрепил за собой статус самого результативного защитника отечественного футбола.
В сезоне-2018/19 Сергей входил в тренерский штаб молодёжной команды, которая завоевала в своём первенстве золотые медали.
«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
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- 28 мая 2019
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