Вице-президент ФФА: Мхитаряну «посоветовали» не показывать флаг Армении в Баку

Вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян рассказал об ограничениях, наложенных на полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна перед финалом Лиги Европы с «Челси», который состоится в Баку 29 мая.



«По нашим сведениям, Мхитаряну «посоветовали» не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы «Арсенала» в финале. Это недопустимо. Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме. Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг», — цитирует Меликбекяна Armfootball.com со ссылкой на CNN.



Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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