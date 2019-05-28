Дюков: в пределах регламента сделаем всё, чтобы «Анжи» продолжил существование

Президент РФС Александр Дюков рассказал о судьбе «Анжи», который испытывал серьёзные финансовые проблемы и по итогам сезона вылетел из РПЛ.
«Насколько я знаю, руководство „Анжи“ хотело бы сохранить клуб. Считаю, что, безусловно, это будет правильно, потому что этот клуб — важный состоявшийся субъект нашего футбола. „Анжи“ очень важен для развития футбола в регионе. РФС поддерживает желание сохранить этот клуб, и в пределах регламента сделаем всё, чтобы „Анжи“ продолжил своё существование.
Та ситуация, в которой оказался клуб, неправильная. Мы не хотели бы допускать подобного в будущем. Будут изменены определённые подходы к лицензированию. Что касается решения о расширении РПЛ до 18 команд, то это была инициатива владельцев ряда клубов лиги. Я считаю, что эта идея заслуживает доработки. Если взять все клубы РПЛ и посчитать, сколько матчей они проводят за сезон, то в среднем получается 30-31 игра (без учёта еврокубков). Это мало. Клубы и футболисты должны проводить больше официальных матчей. Расширение лиги — это решение. Но есть и другие форматы», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 28 мая 2019
-
13:11
-
13:04
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:16
-
12:11
-
11:55
-
11:52
-
11:45
-
11:35
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:49
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
09:26
-
09:10
-
09:09
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:21