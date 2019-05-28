Бундеслига — самая результативная лига сезона среди топ-5 чемпионатов Европы

Немецкая Бундеслига стала самой результативной лигой среди пяти ведущих европейских чемпионатов в сезоне-2018/19.
Среднее количество голов в каждом матче немецкого первенства в минувшем сезоне составило 3,18 мяча. На втором месте по данному показателю оказалась английская Премьер-лига (2,82). Первую тройку замкнула итальянская Серия А (2,68).
На четвёртой и пятой строчках с небольшой разницей оказались испанская Примера (2,59) и французская Лига 1 (2,56) соответственно.
Напомним, по итогам завершившегося сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». В Германии триумфатором оказалась мюнхенская «Бавария», в Италии – туринский «Ювентус», в Испании – «Барселона», а во Франции – «Пари Сен-Жермен».
На «Чемпионате» вы можете ознакомиться с подробными таблицами топ-5 лиг Европы по итогам минувшего сезона – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
- 28 мая 2019
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