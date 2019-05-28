Симонян: Кононов проработал менее полугода, за это время игру не поставишь

Бывший футболист «Спартака», ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о ситуации в стане красно-белых.

«Что касается критики тренера, если с бухты-барахты поднимать команду, успеха не добиться. Наверное, скажет новый сезон. Вопрос в том, какова будет трансферная политика. Те игроки, которых принимают по контракту, способны сделать команду чемпионом? В мою бытность ситуация как с Глушаковым произойти не могла. При всём уважении к болельщикам, я привожу в пример работу Николая Старостина. Если были какие-то вопросы или спады, мы собирались в „Лужниках“, Западная трибуна была заполнена болельщиками, на беговой дорожке стоял стол, за который мы садились вдвоём и разговаривали, отвечая на все вопросы. Разъясняли людям, что, почему и как.



Если доверили руководить командой — а руководят командой Федун и главный тренер — надо им доверять. Здесь пошла обоюдная красота между болельщиками и Глушаковым. Денис тоже повёл себя неправильно: забивая, стал показывать майку, прочее. Надо находить общий язык с болельщиками. Они приходят на трибуны десятками тысяч, болеют за команду. Есть некоторые посторонние лица, которые влияют и на них тоже. Не буду расшифровывать, кто это. На сегодняшний день и пятое место… Но что делать? А вот как пройдёт селекция — компетенция руководства клуба, куда мы не влезаем.



Я не критикан. У команды должна быть поставлена игра. Какая она: „спартаковская“ или нет? Естественно, контроль мяча, обострение, создание голевых ситуаций, переход из обороны в атаку и наоборот. Всё должно быть взаимосвязано. Это должно быть в компетенции главного тренера. Каррера выиграл звание чемпиона, но я обвинял его во многих проигрышах команды, когда она пропускала на последних минутах. И так было не один матч, я насчитал около семи, а это вина главного тренера. Кононов же проработал менее полугода, за это время сразу игру не поставишь. Его „Краснодар“ играл именно в комбинационный футбол, контролировал мяч, играл остро. Мы же это видели. Продолжение этого стиля есть и сегодня: при Шалимове и Мусаеве команда играла так же. Надо набраться терпения», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.