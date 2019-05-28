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Источник: «Барселона» уволит Вальверде в ближайшие часы

Источник: «Барселона» уволит Вальверде в ближайшие часы
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, вероятно, покинет свой пост в летнее межсезонье.

Как утверждает Football Espana в «Твиттере» со ссылкой на El Mundo, руководство каталонского клуба приняло решение отправить специалиста в отставку по итогам выступления команды в завершившемся сезоне. По информации источника, официально об увольнении Вальверде могут объявить в ближайшие несколько часов, однако также не исключён вариант, при котором это будет сделано позднее.

Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. В минувшей кампании сине-гранатовые стали чемпионами Испании, однако уступили «Валенсии» в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче с «Ливерпулем» со счётом 3:0.

Р. Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
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