Источник: «Барселона» уволит Вальверде в ближайшие часы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, вероятно, покинет свой пост в летнее межсезонье.



Как утверждает Football Espana в «Твиттере» со ссылкой на El Mundo, руководство каталонского клуба приняло решение отправить специалиста в отставку по итогам выступления команды в завершившемся сезоне. По информации источника, официально об увольнении Вальверде могут объявить в ближайшие несколько часов, однако также не исключён вариант, при котором это будет сделано позднее.



Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. В минувшей кампании сине-гранатовые стали чемпионами Испании, однако уступили «Валенсии» в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче с «Ливерпулем» со счётом 3:0.

Р. Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»