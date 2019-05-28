Дюков: переход на Fan ID не усложнит проход на трибуны

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах внедрить для болельщиков специальные паспорта (Fan ID) на матчи чемпионата России.



«Введение Fan ID — не инициатива РФС. Судя по опыту на чемпионате мира, Fan ID себя неплохо зарекомендовал. Правоохранительные органы считают, что Fan ID был одним из инструментов, который позволил провести чемпионат мира на высоком уровне. Если говорить о позиции РФС, то безопасность болельщиков для нас в приоритете. Если человек будет знать, что его жизнь подвергается опасности, то он постарается этого избежать и не прийти.

Fan ID может быть инструментом, но в данном случае мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован с минимальной нагрузкой для болельщиков. Технологии на месте не стоят, поэтому я считаю, что сейчас можно осуществлять проверку дистанционно, без поездки в специализированный центр. Если решение будет принято, то этот переход на Fan ID не потребует от болельщиков дополнительных усилий и не усложнит проход на трибуны», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.