Кикнадзе — об уходе Денисова: жалко, что это произошло в столь обострённой форме

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.



«Жалко, что это произошло в столь обострённой форме. Игорь этого не заслуживает, и клуб этого не заслуживает. По тому, как шли переговоры, могу сказать, что это был мужской и ответственный разговор с обеих сторон. Я могу пожелать Игорю только добра, удачи, продолжать карьеру. Он — игрок с бойцовским характером, готов драться за свою позицию. Уверен, он способен ещё играть в клубе РПЛ», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Денисов не приезжает на тренировки «Локомотива» и может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом». В минувшем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись 1 голевым пасом.

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