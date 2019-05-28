Попади на трансляцию Лиги Европы на самом большом в мире экране

В рамках масштабного московского «Фестиваля финалов» завтра, 29 мая, будет организован просмотр финала Лиги Европы «Челси» — «Арсенал». Для читателей «Чемпионата» действуют уникальные условия брони столов и разыгрываются 10 пригласительных на два лица в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте». Итоги конкурса будут подведены сегодня вечером.
Матч пройдёт под живой комментарий Владимира Стогниенко. Игра будет транслироваться на самом большом проекционном экране в мире на площадке Music Media Dome. Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком. В среду фестиваль откроет свои двери в 20:00 мск.
Под аккомпанементы DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.
- 28 мая 2019
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