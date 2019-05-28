Дюков рассказал о возможных санкциях по итогам матча «Чайка» — «Черноморец»
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с матчем 27-го тура ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.
«Нами была получена информация, что на результат матча было оказано противоправное влияние. Прошла служебная проверка, по результатам которой мы направили документы в правоохранительные органы. На этой, в крайнем случае в начале следующей мы узаконим внутреннюю проверку, но уже сейчас можно говорить, что с большой долей вероятности будут предприняты санкции в сторону тех лиц, которые могли повлиять на результат», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Агент: очевидно, что матч «Чайка» — «Черноморец» не носит спортивного характера
- 28 мая 2019
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