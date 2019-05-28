Кейта не поможет «Ливерпулю» в финале ЛЧ, Фирмино успеет восстановиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении травмированных полузащитника Наби Кейта и нападающего Роберто Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов.
«У Наби нет шансов. Он действительно здорово восстанавливается. Посмотрим, удастся ли ему вернуться к Кубку африканских наций. Пока что мы не можем сказать с уверенностью.
Что касается Бобби, он тренировался, потом мы сняли его с занятий, а завтра он снова к ним вернётся. Пока что всё выглядит здорово. Он будет в порядке, я уверен», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Соперником «Ливерпуля» станет другая английская команда – «Тоттенхэм Хотспур».
Робертсон: «Ливерпуль» превратил поражение в прошлом финале ЛЧ в преимущество
- 28 мая 2019
-
14:42
-
14:37
-
14:36
-
14:28
-
14:17
-
14:03
-
14:02
-
13:41
-
13:39
-
13:19
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:16
-
12:11
-
11:55
-
11:52
-
11:45
-
11:35
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:49
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:12
Партнерский контент