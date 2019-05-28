Кейта не поможет «Ливерпулю» в финале ЛЧ, Фирмино успеет восстановиться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении травмированных полузащитника Наби Кейта и нападающего Роберто Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов.



«У Наби нет шансов. Он действительно здорово восстанавливается. Посмотрим, удастся ли ему вернуться к Кубку африканских наций. Пока что мы не можем сказать с уверенностью.



Что касается Бобби, он тренировался, потом мы сняли его с занятий, а завтра он снова к ним вернётся. Пока что всё выглядит здорово. Он будет в порядке, я уверен», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Соперником «Ливерпуля» станет другая английская команда – «Тоттенхэм Хотспур».

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