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Кейта не поможет «Ливерпулю» в финале ЛЧ, Фирмино успеет восстановиться

Кейта не поможет «Ливерпулю» в финале ЛЧ, Фирмино успеет восстановиться
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении травмированных полузащитника Наби Кейта и нападающего Роберто Фирмино в преддверии финала Лиги чемпионов.

«У Наби нет шансов. Он действительно здорово восстанавливается. Посмотрим, удастся ли ему вернуться к Кубку африканских наций. Пока что мы не можем сказать с уверенностью.

Что касается Бобби, он тренировался, потом мы сняли его с занятий, а завтра он снова к ним вернётся. Пока что всё выглядит здорово. Он будет в порядке, я уверен», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Соперником «Ливерпуля» станет другая английская команда – «Тоттенхэм Хотспур».

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