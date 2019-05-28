Болельщики тульского «Арсенала» выбрали лучшего игрока по итогам сезона
Болельщики тульского «Арсенала» определили лучшего игрока команды в сезоне-2018/19. После каждого матча красно-жёлтых поклонники «оружейников» оценивали футболистов тульского клуба по 3-балльной системе. По сумме набранных игроками очков выявлялась топ-5 каждой встречи. Лучший игрок получал в зачёт 5 очков, игрок, занявший 2 место – 4 очка, и так далее.
Победу в голосовании одержал ганский защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири, сообщает официальный сайт болельщиков клуба. На втором месте ещё один футболист, дебютировавший в составе туляков в минувшем сезоне, – полузащитник Зелимхан Бакаев. Тройку лучших замкнул защитник Максим Беляев.
Кадири в прошлом сезоне сыграл в РПЛ 22 матча, забил один гол и сделал две передачи.
- 28 мая 2019
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