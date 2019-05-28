Лисин приехал на совет директоров «Спартака». Он может стать пресс-атташе клуба

Бывший глава пресс-службы оргкомитета «Россия-2018» Антон Лисин прибыл на заседание совета директоров московского «Спартака», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой руководство красно-белых приняло решение назначить Лисина на пост руководителя департамента клуба по связям с общественностью.



Ранее стало известно, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.



При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову, который возглавляет клуб с ноября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиге. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы.

Федун прибыл на заседание совета директоров «Спартака»