Экс-форвард «Спартака» Давыдов перешёл в софийский ЦСКА

Нападающий Денис Давыдов, последним клубом которого был «Нижний Новгород», подписал контракт с софийским ЦСКА. 24-летний россиянин успешно прошёл медицинский осмотр и заключил соглашение на три сезона.
«У футболиста огромный потенциал, он считается на своей родине одним из главных талантов. В 2015 году под руководством Фабио Капелло он получил два вызова в сборную и даже дебютировал в контрольной игре с Казахстаном», — говорится на официальном сайте болгарского клуба.
Давыдов — выпускник академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодёжного первенства с дублем красно-белых в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.
В сентябре 2013 года нападающий дебютировал за основную команду. Он провёл в общей сложности 37 матчей. На счету Давыдова один гол в Премьер-Лиге: 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с «Динамо».
- 28 мая 2019
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