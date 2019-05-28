«Зенит» и «Газпромбанк» проведут «Большой фестиваль футбола»

«Зенит» и «Газпромбанк» запускают футбольную волну! С 1 июня по 13 июля все желающие смогут принять участие в «Большом фестивале футбола», который в 2019 году пройдёт в семи городах — от Владивостока до Волгограда. По итогам масштабного летнего марафона юные футболисты в возрасте от 8 до 12 лет – победители отборочных соревнований в городах фестиваля – отправятся на тренировочные сборы в «Газпром»-Академию «Зенита».



Из Владивостока (1 июня), прямо с берегов Тихого океана, футбольная волна отправится на центральные площадки Омска (8 июня) и Тюмени (15 июня), после чего фестиваль примут еще в четырех городах — Челябинске (23 июня), Перми (29 июня), Нижнем Новгороде (6 июля) и Волгограде (13 июля). В преддверии праздника в каждом городе пройдут спортивно-образовательные мастер-классы для местных футбольных клубов, вузов, спортивных школ — их тренеров и воспитанников, которые проведут представители самого популярного футбольного клуба страны «Зенита».



В ходе фестиваля тренеры «Газпром»-Академии «Зенита» проведут открытые тренировки и футбольные турниры для воспитанников спортивных школ и юных любителей футбола. По результатам в каждом городе будут отобраны шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет для участия в тренировочных сборах, которые пройдут в период с 29 июля по 11 августа 2019 года в Санкт-Петербурге на базе Академии сине-бело-голубых. Для ребят-победителей будут организованы перелет и проживание, а главное — насыщенная спортивная, образовательная и культурная программа.



Гостей фестиваля ждет более 30 детских и семейных аттракционов, которые легли в основу «Фан-Променада» на домашних матчах «Зенита». Для самых юных гостей — это возможность сделать яркие футболки, собрать огромный пазл с видами «Газпром Арены» и раскрасить большое панно с изображениями игроков клуба. Ребята постарше смогут попробовать свои силы на интерактивных футбольных аттракционах, среди которых: текбол, футбольные дартс и бильярд, гигантский и классический кикер, автобол и панна-футбол, эстафета высоких скоростей от компании «МегаФон». Взрослые посетители смогут проявить свои футбольные знания в викторинах и посоревноваться в навыках «боления» за любимый клуб. Самые активные гости Фестиваля примут участие в розыгрыше фирменных сувениров футбольного клуба «Зенит».



На фестивале будет работать зона виртуальной реальности, где все желающие смогут «прогуляться» по «Газпром Арене» — одному из самых современных стадионов мира, или погрузиться в атмосферу матча, попробовав себя против вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.



Впервые в истории фестиваля «Зенит» представит кубок чемпионов России, перешедший клубу на вечное хранение. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне с кубком и посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам «Зенита».



В программе фестиваля — суперконкурс, участникам которого предстоит пройти полосу препятствий с наполненным водой мячом. Задача – сделать это быстрее игрока клуба, прошедшего такую же трассу в Санкт-Петербурге. Главный приз конкурса — поездка на футбольные выходные в Северную столицу России с посещением домашнего матча на «Газпром Арене» в сезоне 2019-20!



Подробности о «Большом фестивале футбола» ищите по официальному хэштегу #бфф2019 и на сайте bigfest.fc-zenit.ru.

«Зенит» «Газпромбанк» проведут «Большой фестиваль футбола»