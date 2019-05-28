Соучек не готов переходить из «Славии» в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек не готов переходить в московский «Спартак».
24-летний футболист хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов и не считает приоритетным переезд в Россию.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Славии» предложение по Соучеку. Утверждалось, что предложенная москвичами сумма вполне может устроить пражский клуб.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Соучек принял участие в 49 матчах, на его счету 18 результативных ударов и 9 голевых передач. Контракт игрока со «Славией» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Соучек является игроком сборной Чехии, и в составе национальной команды полузащитник в 18 матчах забил два мяча.
- 28 мая 2019
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