Розыгрыш футболки Сычёва с автографом времён выступления за «Марсель»

«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш футболки экс-нападающего «Марселя» Дмитрия Сычёва с автографом.



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победитель будет определён 29 мая.



Сычёв перешёл в «Марсель» в январе 2003 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 3 млн. В составе французского клуба российский нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 7 забитых мячей. В январе 2004 года Сычёв перешёл в «Локомотив» за € 4,5 млн. За «железнодорожников» футболист выступал до 2015 года. За сборную России сыграл 47 матчей и забил 15 голов.