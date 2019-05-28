Выступление молодёжной команды «Спартака» оценено положительно

Главный тренер молодёжной команды московского «Спартака» Алексей Лунин рассказал, как в клубе оценили выступление его подопечных в завершившемся сезоне.



«Мы отчитались о проделанной работе. Её оценили положительно», — передаёт слова Лунина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В минувшей кампании красно-белые набрали 61 очко и заняли второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступив лишь ЦСКА (71). В 30 матчах «Спартак» одержал 19 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений. Команда 60 раз поразила ворота соперников и пропустила 34 гола. Отрыв красно-белых от третьей строчки, на которой расположилось «Динамо», составил три очка. Нападающий «молодёжки» «Спартака» Данила Прошляков с 19 мячами стал одним из двух лучших бомбардиров соревнования.