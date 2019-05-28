«Лидс» продлил контракт с Бьельсой

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса продолжит работу с командой в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.



Руководство «павлинов» провело встречу с аргентинским специалистом, на которой тот выразил готовность работать с футболистами в новой кампании, в связи с чем было решено продлить соглашение с ним. В контракте Бьельсы была прописана опция пролонгации на сезон-2019/20, и клуб её активировал.



Бьельса возглавил «Лидс» летом прошлого года. В завершившемся сезоне команда долгое время шла в лидерах в Чемпионшипе и всерьёз претендовала на прямой выход в Премьер-лигу, однако во второй части кампании потеряла много очков и финишировала лишь на третьем месте, после чего уступила «Дерби Каунти» в полуфинале плей-офф.

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