Красич: конечно, рад, что ЦСКА в турнирной таблице опять выше «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, который побывал на матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (6:0), поделился мнением об игре «армейцев».
«Я счастлив, что впервые побывал на новом стадионе ЦСКА. Игра «армейцев» очень понравилась. Хочу поздравить ребят с отличной победой. Эмоции самые хорошие — давно здесь не был, не видел друзей из России. Буду с радостью приезжать в гости. Не ждал, что будет так: болельщики очень тепло меня приняли, поблагодарили. Большое им спасибо! Это лучшие болельщики в мире! Рад, что они не забыли меня, а я никогда не забуду их. ЦСКА всегда будет первым!
Вспоминаю ли мяч «Спартаку» в дерби, закончившемся со счётом 5:1? Ещё бы! Это была великая победа. Когда выигрываешь дерби, это самые приятные эмоции для футболистов. Рад ли, что этом сезоне «армейцы» в турнирной таблице опять выше «Спартака»? Конечно, рад (улыбается)», — цитирует Красича пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА, набрав 51 очко, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому «армейцы» в следующем сезоне начнут выступление в Лиге Европы с группового этапа.
- 28 мая 2019
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