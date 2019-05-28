«Локо» сделал запрос по форварду «Банфилда», за игроком следят «Интер» и «Рома»

Нападающий «Банфилда» Агустин Урси может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Calciomercato.it.
По словам издания, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован московский «Локомотив». «Железнодорожники» сделали запрос в аргентинский клуб с целью узнать его позицию насчёт возможного трансфера.
При этом красно-зелёные могут столкнуться с серьёзной конкуренцией, поскольку за прогрессом Урси следят в Италии. В списке клубов, наблюдающих за аргентинцем, числятся «Интер», «Рома», «Фиорентина», «Сампдория» и «Торино».
В настоящий момент Агустин в составе сборной Аргентины U20 выступает на чемпионате мира, где провёл 1 игру. В завершившемся сезоне аргентинской Примеры Урси принял участие в 10 матчах (7 – в основе), в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 2 жёлтые карточки.
- 28 мая 2019
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