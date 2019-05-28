МВД проводит проверку по факту задержания 54 фанатов «Локомотива» в Самаре
Представитель полиции рассказал о последствиях задержания группы болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России с «Уралом», который состоялся в Самаре 22 мая и завершился победой «железнодорожников» со счётом 1:0.
«По факту обращения работников кафе по поводу шумного поведения посетителей проводится проверка. В настоящее время установлены личности 54 участников. В заявлении говорится, что все они нарушали общественный порядок. Они опрошены и отпущены.
Проверка ещё проводится, по её итогам будет принято процессуальное решение», — сказал дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Владислав Баландин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
В Самаре массово задерживают фанатов «Локо». Что происходит?
53 болельщика рискуют не попасть на финал Кубка России.
- 28 мая 2019
-
17:38
-
17:37
-
17:25
-
17:16
-
17:12
-
17:04
-
16:50
-
16:43
-
16:20
-
16:04
-
16:02
-
15:56
-
15:41
-
15:20
-
15:04
-
14:56
-
14:42
-
14:37
-
14:36
-
14:28
-
14:17
-
14:03
-
14:02
-
13:41
-
13:39
-
13:19
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:35
Партнерский контент