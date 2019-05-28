МВД проводит проверку по факту задержания 54 фанатов «Локомотива» в Самаре

Представитель полиции рассказал о последствиях задержания группы болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России с «Уралом», который состоялся в Самаре 22 мая и завершился победой «железнодорожников» со счётом 1:0.



«По факту обращения работников кафе по поводу шумного поведения посетителей проводится проверка. В настоящее время установлены личности 54 участников. В заявлении говорится, что все они нарушали общественный порядок. Они опрошены и отпущены.



Проверка ещё проводится, по её итогам будет принято процессуальное решение», — сказал дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Владислав Баландин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

В Самаре массово задерживают фанатов «Локо». Что происходит? 53 болельщика рискуют не попасть на финал Кубка России.