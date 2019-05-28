«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым
Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкиперами Артуром Нигматуллиным и Егором Шамовым, а также с полузащитником команды Кантемиром Берхамовым.
Новые соглашения Нигматуллиным и Шамовым рассчитаны до 31 мая 2021 года. Контракт с Берхамовым заключён до 31 мая 2020 года.
Нигматуллин играет в составе тульского «Арсенала» с сезона-2018/19. В минувшем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в 8 из которых оставил ворота в неприкосновенности. 24-летний Шамов в завершившемся сезоне выступал за молодёжную команду тульского «Арсенала». 30-летний Берхамов принял участие в 18 матчах за туляков и отметился результативной передачей.
- 28 мая 2019
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