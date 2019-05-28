«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкиперами Артуром Нигматуллиным и Егором Шамовым, а также с полузащитником команды Кантемиром Берхамовым.



Новые соглашения Нигматуллиным и Шамовым рассчитаны до 31 мая 2021 года. Контракт с Берхамовым заключён до 31 мая 2020 года.



Нигматуллин играет в составе тульского «Арсенала» с сезона-2018/19. В минувшем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в 8 из которых оставил ворота в неприкосновенности. 24-летний Шамов в завершившемся сезоне выступал за молодёжную команду тульского «Арсенала». 30-летний Берхамов принял участие в 18 матчах за туляков и отметился результативной передачей.