Виллаш-Боаш возглавил «Марсель»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возглавил «Марсель», сообщается на официальном сайте французского клуба. Условия заключения контракта, а также сроки его действия пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что португальский специалист заключит соглашение на два года и будет зарабатывать € 600 тыс. в месяц в «Марселе».
Ранее португалец заявил о готовности возглавить «Марсель». Последним его клубом был «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году. Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год.
«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. Команда Руди Гарсии на 30 баллов отстала от «ПСЖ». В следующем сезоне «Марсель» выступит в Лиге Европы.
- 28 мая 2019
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