Лисин: начинаю полноценную работу в «Спартаке» с 17 июня

Бывший глава пресс-службы оргкомитета «Россия 2018» Антон Лисин подтвердил назначение на пост руководителя департамента московского «Спартака» по связям с общественностью.



«Заступаю на должность с 17 июня. До этого я буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020. С 17-го числа начинаю полноценную работу в «Спартаке». Совмещать посты с оргкомитетом не буду», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее стало известно, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову, который возглавляет клуб с ноября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы.