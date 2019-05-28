Лисин: начинаю полноценную работу в «Спартаке» с 17 июня

Бывший глава пресс-службы оргкомитета «Россия 2018» Антон Лисин подтвердил назначение на пост руководителя департамента московского «Спартака» по связям с общественностью.
«Заступаю на должность с 17 июня. До этого я буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020. С 17-го числа начинаю полноценную работу в «Спартаке». Совмещать посты с оргкомитетом не буду», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее стало известно, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову, который возглавляет клуб с ноября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы.
- 28 мая 2019
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