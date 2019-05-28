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Совет директоров «Спартака» признал выступление команды неудовлетворительным

Совет директоров «Спартака» признал выступление команды неудовлетворительным
Футбол / РПЛ 0

На совете директоров московского «Спартака» были подведены итоги завершившегося сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным, так как красно-белые не сумели добиться поставленных задач.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов критически оценил итоги своей работы, несмотря на то что он набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой в ходе сезона в РПЛ.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы. Кроме того спартаковцы установили клубный антирекорд по голам в чемпионате, отличившись всего 36 раз. В РПЛ клуб финишировал на пятом месте.

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