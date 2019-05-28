Совет директоров «Спартака» признал выступление команды неудовлетворительным

На совете директоров московского «Спартака» были подведены итоги завершившегося сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным, так как красно-белые не сумели добиться поставленных задач.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов критически оценил итоги своей работы, несмотря на то что он набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой в ходе сезона в РПЛ.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы. Кроме того спартаковцы установили клубный антирекорд по голам в чемпионате, отличившись всего 36 раз. В РПЛ клуб финишировал на пятом месте.
- 28 мая 2019
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