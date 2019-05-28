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«Спартак» объявил, что Кононов будет готовить команду к новому сезону

«Спартак» объявил, что Кононов будет готовить команду к новому сезону
Футбол / РПЛ 0

Совет директоров московского «Спартака» принял решение оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, Кононов будет готовить команду к новому сезону. На совете директоров также был утверждён план комплектования команды в предстоящее трансферное окно, которым займётся генеральный директор Томас Цорн в контакте с тренерским штабом.

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» вылетел в четвертьфинале Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также занял последнее место в группе Лиги Европы. Кроме того, спартаковцы установили клубный антирекорд по голам в чемпионате, отличившись всего 36 раз. В РПЛ клуб финишировал на пятом месте.

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