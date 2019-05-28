Клопп: слухи, связывающие меня с «Ювентусом», — это ложь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» прокомментировал информацию о возможном переходе в туринский «Ювентус».
Ранее в СМИ сообщалось, что Клопп провёл переговоры с итальянским клубом, однако впоследствии отказался возглавлять «Ювентус». Контракт наставника с «Ливерпулем» действителен до лета 2022 года.
«Серия А — привлекательная лига, и Италия, конечно, прекрасная страна, но мне задавали этот вопрос уже не раз, и я должен сказать, что слухи, связывающие меня с „Ювентусом“, — это ложь», — приводит слова Клоппа Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что туринский клуб проявляет интерес к главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»
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