Клопп: слухи, связывающие меня с «Ювентусом», — это ложь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» прокомментировал информацию о возможном переходе в туринский «Ювентус».



Ранее в СМИ сообщалось, что Клопп провёл переговоры с итальянским клубом, однако впоследствии отказался возглавлять «Ювентус». Контракт наставника с «Ливерпулем» действителен до лета 2022 года.



«Серия А — привлекательная лига, и Италия, конечно, прекрасная страна, но мне задавали этот вопрос уже не раз, и я должен сказать, что слухи, связывающие меня с „Ювентусом“, — это ложь», — приводит слова Клоппа Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что туринский клуб проявляет интерес к главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»